Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - Тиджани Мухаммад Банде, президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выразил признательность Азербайджану как Председателю Движения неприсоединения (ДН) за то, что он настоял на проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи в связи с пандемией COVID-19, и Генеральной Ассамблее за согласие на ее проведение, передает в четверг Trend со ссылкой на Генассамблею ООН.

Банде сделал это заявление во время первой неофициальной консультации по проекту резолюции о порядке проведения 31-й специальной сессии.

Он подчеркнул, что специальная сессия является платформой для мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией.

«Я верю, что специальная сессия обеспечит более активное участие мировых лидеров в принятии ответных мер в связи с пандемией, ориентированных на эффективный результат. Это еще больше укрепит значимость Генеральной Ассамблеи, как серьезного глобального партнера в борьбе с пандемией и ее последствиями. В самом деле я верю, что эта специальная сессия даст возможность скоординировать ответные меры по борьбе с пандемией со стороны международного сообщества», - сказал он.

Он напомнил, что до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 глобальной пандемией, Генеральная Ассамблея уже начала консультации о том,как именно отреагировать на развивающуюся ситуацию.

«Мы очень рано осознали, что ужасный характер пандемии требует незамедлительной реакции Генеральной Ассамблеи. 27 марта мы приняли резолюцию 74/544 Генеральной Ассамблеи. С тех пор мы продолжаем нашу работу и приняли около 70 документов в продолжение работы Генеральной Ассамблеи в этих необычных условиях», - сказал он.

Он призвал все государства-члены тесно сотрудничать с координаторами.

«Я призываю вас воспользоваться сегодняшними обсуждениями в качестве платформы для обмена опытом относительно методов борьбы с пандемией. Нынешняя ситуация подчеркивает необходимость совместной работы для победы над COVID-19 и укрепления многостороннего сотрудничества», - сказал он.