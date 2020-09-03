Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Позиция, продемонстрированная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром, опирается на национальные интересы Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом в интервью телеканалу ARB 24 сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По ее словам, речь идет о вступлении Греции в военный союз с Арменией.

"Всем известно, что Армения является страной-агрессором, которая нарушая международное право, почти 30 лет держит под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана. В любом случае, создание какого-либо союза с Арменией, оказание военной помощи этой стране, в конечном итоге направлено против Азербайджана.

Это подтверждают и недавние провокации, совершенные Арменией на государственной границе с Азербайджаном. Президент Азербайджана довел до сведения новоназначенного посла Греции именно этот факт. Разумеется, вступление Армении, которая оккупировала азербайджанские земли и совершает против нашего государства провокации, в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан.

Всем известна давняя туркофобская политика и деятельность Армении во всем мире и то, какие страны являются мишенью этой деятельности. В этом контексте, чувствительный подход Турции и Азербайджана к этому вопросу вполне понятен. Обе наши страны на протяжении многих лет страдают от армянского террора, поэтому любой шаг к вооружению и милитаризации Армении в первую очередь создает угрозу национальной безопасности этих стран.

Именно по этой причине следует своевременно проявлять решительность и немедленно реагировать на подобные коварные геополитические союзы", - сказала Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)