Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в здании после капитального ремонта.

Было сообщено, что здание Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде было построено в 1904 году. За минувшие 116 лет здание пережило реалии различных периодов: действовало как госпиталь, общеобразовательная школа, а с 1940 года – как музыкальная школа. Здание было капитально отремонтировано Фондом Гейдара Алиева в 2020 году с сохранением архитектурного стиля и первоначального вида фасада.

В настоящее время в школе обучаются 385 учеников по специальностям фортепиано, скрипка, гитара, кларнет, саксофон, вокал, ханенде, тар, кяманча, гармонь, нагара, живопись, хореография, теория и вспомогательным учебным дисциплинам, их воспитанием и обучением занимаются 78 учителей. Все классные комнаты школы, в которых уделено особое внимание звукоизоляции, оснащены наглядными пособиями. В двухэтажном здании школы искусств действуют 15 кабинетов для индивидуального обучения, кабинеты теории, библиотека, ателье, конференц-зал, кабинеты рисования, хореографический зал, столовая и студия звукозаписи. В школе создан уголок Вагифа Мустафазаде. Этот уголок, где хранятся личные вещи Вагифа Мустафазаде, также будет использоваться как комната для обучения.

Отметим, что всемирно известный джазмен Вагиф Мустафазаде учился здесь по специальности фортепиано в 1949–1956 годах. Воспитанниками этой школы является ряд выдающихся азербайджанских композиторов и деятелей искусств.