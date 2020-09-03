В Баку состоялась встреча заместителей министров обороны Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Третьего сентября заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев встретился c находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Вначале гости выразили свое почтение общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложив цветы к его памятнику, воздвигнутому перед зданием штаба ВМС Азербайджана.

Приветствуя гостей, заместитель министра подчеркнул, что президенты двух стран сыграли важную роль в установлении азербайджано-российских отношений и это сотрудничество развивается на основе взаимного доверия.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной и военно-технической сферах, подчеркнув важность его дальнейшего укрепления.

Касаясь военно-политической ситуации, генерал-лейтенант Велиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается самой серьезной угрозой стабильности в регионе.

По его словам, важно урегулировать этот конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны РФ Цаликов подчеркнул, что наши страны, связанные историческими корнями, являются стратегическими партнерами. Проведение подобных встреч также играет важную роль в развитии азербайджано-российских отношений.

Стороны также отметили важность конкурса «Кубок моря», проводимого в Азербайджане в рамках «Армейских международных игр - 2020».

В конце встречи Цаликов поблагодарил руководство Азербайджана за высокий уровень организации соревнований «Кубок моря» и гостеприимство.

(Текст: Кямаля Сеидова.)