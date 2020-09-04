Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения наращивает использование водных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях в качестве средства экологического террора против населения, проживающего в районах Азербайджана, прилегающих к линии фронта.

В связи с этим Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана направила руководству Совета Европы письмо, разоблачающее коварную политику Армении, сообщает в пятницу Trend.

В письме говорится о том, что целенаправленно перекрываются искусственными дамбами реки, текущие из Верхне-Карабахского региона, находящегося под оккупацией Армении, о незаконном строительстве каналов от Сарсангского водохранилища в направлении равнинного Карабаха. Подчеркивается, что захватническая Армения, используя водные ресурсы как средство давления, фактически сделала невозможным то, чтобы население, проживающее в нижнем течении рек, занималось хозяйством. Так, зимой Сарсангская плотина открывается, и пригодные для сельского хозяйства земли подвергаются эрозии в результате искусственных селей. Летом, когда больше всего ощущается необходимость в хозяйственной воде, захватническая Армения перекрывает воду, создавая тем самым искусственную засуху, и таким образом наносится серьезный ущерб сельскому хозяйству, а также флоре и фауне.