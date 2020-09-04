Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения наращивает использование водных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях в качестве средства экологического террора против населения, проживающего в районах Азербайджана, прилегающих к линии фронта.

В связи с этим Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана направила руководству Совета Европы письмо, разоблачающее коварную политику Армении, сообщает в пятницу Trend.

В письме говорится о том, что искусственными дамбами целенаправленно перекрываются реки, протекающие через территории верхнего Карабаха, находящиеся под оккупацией Армении, о незаконном строительстве каналов от Сарсангского водохранилища в направлении равнинного Карабаха. Подчеркивается, что захватническая Армения, используя водные ресурсы как средство давления, фактически сделала невозможным то, чтобы население, проживающее на территориях в нижнем течении рек, занималось хозяйством. Так, зимой Сарсангская плотина открывается, и пригодные для сельского хозяйства земли подвергаются эрозии в результате искусственных селей. Летом, когда больше всего ощущается необходимость в хозяйственной воде, захватническая Армения перекрывает воду, создавая тем самым искусственную засуху, и таким образом наносится серьезный ущерб сельскому хозяйству, а также флоре и фауне.

В письме со ссылкой на заключительное решение ЕСПЧ по судебному иску «Чирагов и другие против Армении» и резолюцию ПАСЕ № 2085 от 2016 г. «Азербайджанское население целенаправленно лишается воды в прифронтовых зонах», разоблачается грубое нарушение Арменией норм и принципов международного права.

В заключение Община призывает ПАСЕ подробнее рассмотреть данный вопрос, а также предпринять незамедлительные шаги для безотлагательного прекращения коварных действий Армении, которые ведут весь регион к гуманитарной и экологической катастрофе

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)