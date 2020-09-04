Урок Греции про «тройной формат», который с участием Еревана превратился в «ось зла»

БАКУ/Trend/ - Как известно, второго сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса. На этой встрече выступление нашего президента не носило формальный или протокольный характер.

Во все учебники дипломатии эту встречу можно включить, как яркий пример урока Президента Азербайджана, преподнесенного послу Греции. Анализируя причины похолодания в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Грецией, глава нашего государства указал на недружественные шаги этой страны в отношении Баку.

В их числе было указано, что Афины пошли на сотрудничеством в «тройном формате» с Кипром и Арменией. Тесное сотрудничество установлено, несмотря на то, что Армения - страна, оккупировавшая территории Азербайджана, она совершила акт геноцида в Ходжалы, разрушила исторические, культурные, религиозные памятники, осуществила в отношении азербайджанцев политику этнической чистки. Азербайджан также участвует в создании тройных форматов, однако, в отличии от Афин, Баку в этих рамках инициирует глобальные экономические и гуманитарные, созидательные проекты, часто направленные на примирение враждующих сторон.

Практика показывает, что в последние годы, по инициативе официального Баку, отношения между странами региона в рамках «тройных форматов» развиваются и расширяются. Примечательно, что инициативы по созданию исходят от Баку и они не направлены против других стран. В этом главное отличии от «тройного формата» сотрудничества между Грецией, Кипром и Арменией, созданного из тюркофобских побуждений, а также для поддержки враждебных и оккупационных планов Еревана, который фактически является препятствием на пути развития региона. Греция в нарушение ограничений со стороны НАТО на поставку оружия в зону карабахского конфликта, тайно снабжает Армению современным оружием и обучает ее военнослужащих, которые в дальнейшем направляются на оккупированные территории Азербайджана.

Известен скандальный случай, когда Греция передала ВС Армении противотанковые управляемые ракеты с установками ПТУРС «Милан», производства Франции и Германии. На встрече с Президентом Азербайджана посол страны, которая является членом Европейского союза и считается колыбелью западной цивилизации, лукавил, говоря, о приверженности его страны международному праву. В этом случае, Греция не должна была быть исполнительницей «первой скрипки» в «тройной формате» вместе с Арменией и Кипром, в котором поощряет агрессора, выступает против норм международного права, разжигает вражду, сеет интриги против Азербайджана и тем самым становится участником «оси зла». Таким образом Президент Азербайджана Ильхам Алиев преподал урок чрезвычайному и полномочному послу Греции Николаосу Пиперигкосу, при вручении им верительных грамот.

Директор экспертного совета

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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