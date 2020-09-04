Помощник Президента Азербайджана встретился с религиозными деятелями в Гяндже (ФОТО) (версия 3)

(Первая версия опубликована в 11:58)

БАКУ /Trend/ - В религиозном комплексе "Имамзаде" в Гяндже состоялась встреча с группой религиозных деятелей. Во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, религиозные деятели из отдельных регионов страны, имамы из различных мечетей республики, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на встрече, Анар Алакбаров сказал, что в годы независимости отношения между государством и религией сформировались в новой плоскости, и вопросам в данной области уделяется особое внимание на государственном уровне. Было отмечено, что несмотря на то, что религия в стране отделена от государства, государство постоянно оказывает поддержку данной сфере. Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева с особым вниманием и чуткостью относятся к этой сфере.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане связи между государством и религией, межрелигиозные связи построены на здоровой основе, и это одно из приоритетных направлений государственной политики.

На фоне многочисленных конфликтов на религиозной почве во многих странах мира, Азербайджан с этой точки зрения выделяется как образцовая страна. Было отмечено, что Азербайджан многонациональная, многоконфессиональная страна, представители всех религий, этнических групп живут в мире, дружбе, взаимопонимании, как одна семья.

До внимания присутствующих было доведено, что успехи в этой сфере высоко оцениваются мировым сообществом, что в Баку были проведены первый и второй саммиты мировых религиозных лидеров, что 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности», и все подобные мероприятия являются показателями успехов в сфере религиозной толерантности.

Анар Алакбаров добавил, что практически во всех регионах, в каждом районе страны построены новые или реконструированы старые мечети. Все это еще раз показывает, что в государственной политике важное место занимает бережное отношение к историческому прошлому, делается все, чтобы память о нем жила, и будущие поколения больше были привержены к национальным и духовным ценностям. Он напомнил, что в последние годы в мечетях Тезепир, Бибиэйбат, Аждарбей, религиозном комплексе «Имамзаде», являющихся уникальными жемчужинами азербайджанского и восточного зодчества, были осуществлены масштабные строительные работы и реконструкция. В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района по поручению Президента Ильхама Алиева была построена мечеть , аналогичная мечети в Шуше, и после длительного перерыва здесь вновь стал звучать азан. Наряду с мечетями в Азербайджане также ремонтируются церкви, синагоги.