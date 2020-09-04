Помощник Президента Азербайджана встретился с религиозными деятелями в Гяндже (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В религиозном комплексе Имамзаде в Гяндже прошла встреча с группой религиозных деятелей.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, религиозные деятеля из отдельных регионов, имамы различных мечетей республики.

Выступая на встрече, Анар Алакбаров отметил, что за годы независимости государственно-религиозные отношения сформировались на новом уровне, в Азербайджане религии уделяется особое внимание на государственном уровне. Он подчеркнул, что, хотя в нашей стране религия отделена от государства, однако государство всегда поддерживает эту сферу. Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева уделяют этой сфере особые внимание и заботу. Было отмечено, что государственно-религиозные отношения, межрелигиозные связи в Азербайджане построены на прочной основе. Это один из главных приоритетов государственной политики. Хотя сегодня мы являемся свидетелями религиозного насилия и конфликтов во многих странах мира, Азербайджан в этом отношении выделяется как образцовая страна. Было подчеркнуто, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, представители всех религий, этнических групп проживают как единая семья в атмосфере мира, дружбы, взаимопонимания.

Было доведено до внимания, что наши достижения в этой сфере высоко оцениваются в мировом сообществе, в Баку прошли первый и второй саммиты мировых религиозных лидеров, 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом Исламской солидарности», и все подобные мероприятия стали проявлением наших успехов в области религиозной толерантности.

Анар Алакбаров сказал, что во всех регионах страны, в каждом районе построены или восстановлены мечети, открыты новые мечети. Все это еще раз свидетельствует о том, что в государственной политике важное место занимает тот факт, что нельзя предавать забвению наше историческое прошлое, грядущие поколения должны быть более привязаны к национально-духовным ценностям. Было отмечено, что в последние годы были проведены масштабные работы по строительству и реконструкции в мечетях Тезепир, Бибиэйбат, Аждарбей, религиозном комплексе Имамзаде, которые являются уникальными жемчужинами азербайджанской и восточной архитектуры. Было доведено до внимания, что строительство по поручению Президента Ильхама Алиева мечети, аналогичной Шушинской, в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, и азан, прозвучавший здесь после длительного перерыва явились знаменательным событием.

Наряду с мечетями, в нашей стране осуществляется также ремонт церквей и синагог. В то же время было отмечено, что созданы условия для деятельности зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин, предприняты важные шаги для решения существующих проблем.

Была особо подчеркнута деятельность руководимой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева в этом направлении. Реализацией проектов Фонд вносит вклад в дело утверждения таких ценностей, как дружба и солидарность между различными народами и религиями. В рамках проекта Фонда «Адрес толерантности – Азербайджан» в мечетях, церквях, синагогах в стране были проведены ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время Фонд Гейдара Алиева осуществляет ремонтные работы в мечети Мохсун Салим в поселке Бина Хазарского района Баку, в святилище Пир Омар Султан в Шамахе проведены археологические исследования и продолжаются проектные работы по консервации с целью сохранения мавзолея. Начались ремонтно-восстановительные работы в Ханской мечети в городе Шеки, проводятся работы по реконструкции в древней албанской церкви в селе Нидж Габалинского района, капитально ремонтируется мечеть Бадоюня в поселке Лагидж Исмаиллинского района.

На встрече были подчеркнуты усилия председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по укреплению государственно-религиозных отношений и расширению межрелигиозного диалога. Было отмечено, что заслуги шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в формировании государственно-религиозных отношений, укреплении национальной солидарности и нравственных ценностей всегда высоко ценились нашим государством.

Анар Алакбаров сказал, что пандемия COVID-19 повлияла на все сферы, в том числе на жизнь верующих. Он отметил, что в связи с широким распространением коронавируса нового типа массовые мероприятия по всему миру, в том числе и в нашей стране, не проводятся. Исходя из международного опыта и, в первую очередь, защиты человеческой жизни, богослужение в мечетях, церквях, синагогах и святилищах временно приостановлено с марта этого года решением Оперативного штаба при Кабинете Министров. С благодарностью было отмечено, что этот шаг, предпринятый в плане защиты здоровья человека, был с пониманием воспринят как религиозными деятелями, так и населением. Было отмечено, что из-за вируса желание паломников со всего мира, в том числе многочисленных наших граждан паломничество в Хадж, не сбылось, принято решение не проводить траурные церемонии в мечетях и святилищах в течение месяца Мухаррам, в то же время, не удалось провести религиозные обряды и церемонии на праздниках Рамазан и Гурбан. Хотя люди не смогли вместе совершить намаз в мечетях, намазы, совершенные с участием имамов различных мечетей, транслировались в прямом эфире по телеканалам, и это приветствовалось людьми в условиях пандемии.

Анар Алакбаров отметил, что, хотя карантинный режим и ряд ограничений, введенных на ранних стадиях пандемии, как прогнозировалось, приведут к экономическим трудностям, Президент Ильхам Алиев определил защиту здоровья населения как приоритет, и деятельность правительства основана на этой стратегии.

Помощник Президента Азербайджана проинформировал об обсуждениях и работе, проделанной в Оперативном штабе при Кабинете министров в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что за прошедший период больницы специального режима были оснащены необходимым оборудованием, проведены тренинги и обеспечена кадровая подготовка, удовлетворены потребности населения, организована доставка в страну наших соотечественников из-за рубежа. Было отмечено, что в результате принятых решений и проведенных мер болезнь была взята под контроль, система здравоохранения создана в соответствии с современными вызовами.

На встрече были заслушаны мнения и предложения религиозных деятелей, отмечена важность таких дискуссий. Выступавшие высоко оценили внимание государства к религии и религиозным деятелям, и провели обсуждения по предстоящей работе в этой сфере в нашей стране.

Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)