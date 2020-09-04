В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве образования" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве образования Азербайджана", утвержденное Указом Президента Азербайджана № 203 от первого марта 2005 года.

Согласно указу, часть пятая "Положения о Министерстве образования Азербайджана", утвержденного Указом Президента Азербайджана № 203 от первого марта 2005 года дана в следующей редакции:

"5. Расходы на содержание и деятельность министерства финансируются за счет государственного бюджета Азербайджана и других предусмотренных законом источников".

Также добавляются пункты 13.4-1 и 13.4-2 в следующем содержании:

"13.4-1. Вносит предложения по формированию государственного бюджета и внебюджетных фондов на соответствующий год по вопросам, отнесенным к министерству;

13.4-2. являясь распорядителем выделяемых из государственного бюджета средств, особых внебюджетных средств, распределяет финансовые средства, с учетом предела выделенных средств, обеспечивает выплату надбавок к должностной зарплате, материальной помощи и премий работникам;".