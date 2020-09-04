Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 4 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета АДА.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в парке в кампусе университета.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в новых корпусах. Он отметил, что строительство новых корпусов велось в 2016-2019 годах. В новых корпусах имеются все возможности для проведения обучения на самом современном уровне. Здесь в распоряжение преподавателей и студентов будут переданы актовый зал на 535 мест, 42 классные и 18 групповых комнат, 3 лаборатории, библиотека, кафе. Классные комнаты оснащены переводческой системой, смарт-досками и другими необходимым учебными принадлежностями.

В корпусах также имеются помещения для сервера, откуда поддерживается весь учебный процесс. В 42 комнатах здесь установлены смарткоды, есть оборудование, компьютеры. С помощью данного оборудования студенты смогут получать образование в онлайн-режиме, то есть, определенные лекции будут представлены в видеоформате, в то же время будут проводиться занятия вживую.

В одном из новых корпусов Университета АДА расположены факультеты государственных и общественных отношений, бизнеса и экономики. Только в этом корпусе обучаются около 1500 студентов, в том числе граждане 45 стран. На сегодняшний день в Университете АДА прошли обучение 2000 дипломатов и государственных служащих.

В другом новом здании расположена Школа АДА типа колледжа Университета АДА, которая начала действовать в 2019 году. В Школе АДА на азербайджанском и английском языках обучаются около 500 учеников X и XI классов.

Глава государства и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в парке, расположенном на территории кампуса Университета АДА.

Было отмечено, что основную часть парка общей площадью более 4 гектара составляет полоса озеленения. Здесь высажены 280 видов растений. В этой созданной в оригинальном стиле зоне отдыха максимально сохранена естественная окружающая среда. В парке также созданы озера.

Ректор Университета Хафиз Пашаев проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о плане дальнейшей работы этого высшего учебного заведения.

Что касается перспективных планов Университета АДА, следует отметить, что в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику 19-22 февраля текущего года были проведены обсуждения, связанные с сотрудничеством в области образования, подписаны документы. Достигнута договоренность об учреждении в Баку Итальянско-Азербайджанского университета и создании этого учебного заведения совместно с Университетом АДА.

В соответствии с планом развития университета направления нового учебного заведения нашли отражение в подготовленных концептуальных документах. В новом университете будет проводиться подготовка кадров по важным для экономики Азербайджана отраслям, связанным с электрической инженерией, инженерией водного хозяйства, транспортной инженерией, сельским хозяйством и продовольственным бизнесом, в области архитектуры и дизайна, менеджмента, маркетинга и других сферах.

Таким образом, концепция модернизации образовательной инфраструктуры в Университете АДА, охватывая современные тренды, ориентирована на будущее.