Президент Ильхам Алиев наградил Игоря Сечина орденом "Достлуг"
Политика 5 сентября 2020 16:01 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Игоря Ивановича Сечина орденом "Достлуг" за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и Россией.
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