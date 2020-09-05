Президент Ильхам Алиев наградил Игоря Сечина орденом "Достлуг"

Политика 5 сентября 2020 16:01 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил Игоря Сечина орденом "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Игоря Ивановича Сечина орденом "Достлуг" за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и Россией.

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