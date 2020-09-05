Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране – спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.