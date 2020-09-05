Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия – Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране – спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
Лента новостей
Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО)
Состоялась встреча в формате видеоконференции между спикерами парламентов Азербайджана и Пакистана (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем партии REAL
Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат
Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева станет образцом единства в тюркском мире — профессор