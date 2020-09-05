Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020" - минобороны
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020".
Об этом в субботу сообщили Trend в министерстве обороны.
"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года.
На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - отметили в министерстве.
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