Азербайджано-турецкий союз — гарант мира, стабильности и экономического прогресса в регионе — глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной внутренней и внешней политике, в результате стремительного экономического развития и реализации масштабных проектов Азербайджан сегодня стал надежным политическим и экономическим партнером в мирового масштаба. Экспорт азербайджанской нефти и газа на европейский рынок в результате масштабных нефтегазовых проектов, реализованных благодаря дальновидности Президента Ильхама Алиева, несмотря на все внешние искусственные препятствия, сказался глобальной геополитической ситуации . В то же время создание транспортной системы возрожденного Великого шелкового пути делает Азербайджан не только гигантским транспортным хабом, но и в центром силы.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

По его словам, несомненно, реализация этих проектов стала возможной в результате совместного сотрудничества с братской Турцией.

"Время от времени некоторые государства, прямо или косвенно, проводя тенденциозную политику, основанную на двойных стандартах, как в отношении Азербайджана, так и Турции, использовали все средства, в том числе и армян, чтобы помешать этому союзу, не допустить реализации великих проектов века, способный изменить миропорядок. Но все проекты, индицированные в рамках азербайджано-турецкого союза, успешно реализованы.

Защита достигнутых успехов, безопасности населения, устойчивого развития от иностранного вмешательства делают необходимым создание мощной системы военной обороны. Поскольку, в результате действий определенных сил вооружение и активизация террористических группировок вблизи турецкой границы, а также оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана представляют собой серьезную угрозу не только для двух братских государств, но и для всего региона, становится очевидным, что единственный путь ее предотвращения — это военный союз Турции и Азербайджана.

Авантюрный военный союз Греции и Кипра с Арменией, которая является военным союзником России и имеет на своей территории российскую военную базу, показывает, что самую большую угрозу представляет собой именно Армения. Армения, пытаясь аморально втянуть страны региона в войну, используя всю эту разрушительную, авантюрную, но исторически зарекомендовавшую себя армянскую хитрость, так же как в XIX и XX веках, пытается достичь своей злокозненной цели — захватить новые территории. Разумеется, армяне являются для некоторых стран удобным "средством" оправдания, и заинтересованные стороны на протяжении истории с пользой для себя это "средство" применяли.

Неслучайно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане подчеркнул, что участие Греции в грязных играх Армении является вопросом непонятным и тревожным. Глава государства, как всегда, вновь подчеркнул, что взаимоотношения должны быть искренними, доброжелательными, служить благополучию народов, суверенитету государств и миру. Президент Ильхам Алиев, отметив значительный вклад Азербайджана в экономическое развитие Греции по просьбе предыдущих правительств и возможность этого в будущем, также напомнил о жесте Азербайджана, сделанном Греции в связи с проектом TAP. Но что может дать Греции военный союз с этим оккупантом, фашистским режимом? Не следует упускать из виду радение третьих стран о создании такого союза, угрожающего Турции и стабильности региона в целом.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев сказал: "Однако считаю, что было бы хорошо, если мы знали позиции друг друга для того, чтобы иметь ясное представление о том, где мы находимся, чего хотим и как будем идти вперед... Второй вопрос, который я хочу поднять, чтобы вы услышали это не из других источников, а от меня - это наша обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Как вам известно, Армения - страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы... осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушает международное право... Словом, Армения – враг Азербайджана, и это их решение... Однако, считаю, хорошо, чтобы вы услышали о беспокоящем нас вопросе от меня...". Разумеется нет необходимости в дополнительных комментариях, сказал Бахтияр Алиев

Исторические уроки показывают, что азербайджано-турецкий союз был создан в качестве крупного центра силы необходимого для обеспечения стабильности и прогресса в регионе. Будущее региона будет определять этот союз.

Президент Ильхам Алиев, объявив политику Азербайджанского государства, сделал историческое заявление, которое будет определять политический процесс: "... Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию... Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними."

Азербайджано-турецкий союз является гарантом мира, стабильности и экономического прогресса в регионе!", - сказал в заключение Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)