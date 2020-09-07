Отказ Армении проголосовать за резолюцию по Грузии — очередное проявление ее лицемерия — депутат

БАКУ /Trend/ - Отказавшись от участия проголосовать за резолюцию по Грузии, представленной этой страной на Генассамблее ООН, Армения вновь показала свое лицемерие.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян говоритбудто всегда положительно относится к грузино-армянским отношениям, выдавая себя за друга, а на деле отказывается от голосования, проводимого на международном уровне.

«Конечно же армяне воздержатся от голосования, потому что сами они нарушиают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, оккупировали азербайджанские земли. Если бы Армения поддержала эту резолюцию, неминуемо всплыл бы и нагорно-карабахский вопрос. Значит, и Грузия должна сделать вывод для себя, кто ей друг, а кто нет. Думаю, что власти Грузии должны принять соответствующие решения по этому вопросу, и пересмотреть своею политику по Армении».

Отметим, что 3 сентября на Генассамблее ООН в результате голосования была принята резолюция «Статус беженцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии (Грузия)», традиционно выдвигаемая этой страной.

Как всегда, Азербайджан поддержал проект резолюции, а Армения отказалась от участия в голосовании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)