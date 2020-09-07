Поддержку Турции Президентом Азербайджана обсудили в эфире телеканала TRT World (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вступив в военный союз с Арменией, Греция фактически хочет создать новый источник угрозы для Турции.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью телеканалу TRT World сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

«Армения хорошо известна своей тюркофобской деятельностью во всем мире. Мы были свидетелями многочисленных террористических актов и других провокаций Армении против Турции и Азербайджана. И намерение Греции вступить в военный союз с Арменией на самом деле направлено на планирование серии новых атак против этих двух стран», - сказала депутат.