Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения - депутат

БАКУ /Trend/ - Шестое сентября - день создания Движения неприсоединения. Движение неприсоединения, идеологические основы которого составляют Бандунгские принципы, принятые в 1955 году, было учреждено 6 сентября 1961 года в Белграде.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Созданное в годы "холодной войны", Движение неприсоединения, всегда стоящее на страже справедливости, принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности государств, не утратило свою актуальность и по окончанию "холодной войны".

Гусейнова отметила, сам по себе факт того, что Движение неприсоединения является вторым международным политическим институтом после ООН по числу государств-членов (120), говорит о многом.

"Азербайджан стал членом Движения неприсоединения в 2011 году. Завоевав большой авторитет за короткое время, Азербайджан в 2016 году был избран председателем Движения на 2019-2022 годы. Бесспорно, это решение - свидетельство доверия и уважения 119 стран по отношению к Азербайджану. 25-26 октября 2019 года был проведен Бакинский саммит глав государств и правительств Движения. Председатель Движения - Президент Ильхам Алиев заявил, что во время председательства Азербайджана Движение в своей деятельности будет опираться на приоритеты, изложенные в исторических Бандунгских принципах, таких как уважение к суверенитету, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела стран и защита взаимных интересов. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что во время председательства Азербайджана он будет защищать интересы членов Движения, налаживать и развивать диалог с другими организациями. Азербайджан подготовил широкий План мер в рамках председательства, однако ситуация полностью изменилась в связи с пандемией. Несмотря на это, Азербайджан сумел оперативно отреагировать на это, и 4 мая 2020 года, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в формате видеоконференции был проведен саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с коронавирусом. Эта инициативы была высоко оценена международным сообществом", - сказала Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что более 55% населения всего мира являются гражданами стран-членов Движения неприсоединения: "Являясь председателем этой организации, Азербайджан успешно выполняет свою миссию".

Депутат добавила, что Движение неприсоединения также поддерживает позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту: "Азербайджан приветствует справедливую позицию стран-членов Движения по армяно-азербайджанскому конфликту. В своих документах Движение неприсоединения выразило поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, подчеркнув важность решения конфликта на основании известных резолюций СБ ООН".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)