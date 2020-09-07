Иран не знает границ в деле развития отношений с Азербайджаном — пресс-секретарь МИД

БАКУ /Trend/ - Иран не знает никаких границ в направлении развития отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, именно с этой целью Иран направил в Азербайджан в качестве посла высокопоставленного дипломата.

Хатибзаде добавил, что ведутся обсуждения в связи с проведением трехсторонней встречи Ирана, Турции и Азербайджана.

Отметим, что действующий посол Ирана в Азербайджана Аббас Мусави ранее работал на должности пресс-секретаря МИД Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)