Иран не знает границ в деле развития отношений с Азербайджаном — пресс-секретарь МИД
БАКУ /Trend/ - Иран не знает никаких границ в направлении развития отношений с Азербайджаном.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, именно с этой целью Иран направил в Азербайджан в качестве посла высокопоставленного дипломата.
Хатибзаде добавил, что ведутся обсуждения в связи с проведением трехсторонней встречи Ирана, Турции и Азербайджана.
Отметим, что действующий посол Ирана в Азербайджана Аббас Мусави ранее работал на должности пресс-секретаря МИД Ирана.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)
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