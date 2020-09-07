Азербайджанский народ горд высоким уровнем патриотизма военнослужащих — депутат

БАКУ /Trend/ - Родина священна, и чувство любви к ней, патриотизма всегда должно быть в сердце каждого человека. Любовь к Родине — нравственный долг каждого человека, но также должна быть его важнейшей гражданской миссией. Поскольку никто не имеет морального права жить на этой земле, не любя, не защищая Родину.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, чем сильнее любовь к Родине чем выше патриотический дух, тем быстрее будет развиваться общество, расти мощь государства.

"Без любви к Родине невозможно думать о ее блестящем будущем. Великий лидер Гейдар Алиев, который всегда был всеобщим примером любови к Родине, придавал большое значение воспитанию нашей молодежи в духе высокого патриотизма как в советское время, так и период руководства независимым Азербайджаном. Успешно продолжающий сегодня политику и идеи общенационального лидера Президент Ильхам Алиев также считает, что в Азербайджане молодежь, дети должны воспитываться в духе патриотизма, жить любовью к Родине.

Тот факт, что мы находимся в состоянии войны и 20 процентов наших земель находятся под армянской оккупацией, делает прививание духа патриотизма крайне важным, многократно повышает нашу ответственность в этом деле", - сказала Гасанова.

Депутат подчеркнула, что высокий уровень военного патриотизма является прямым показателем мощи армии.

"Сила армии измеряется не только количеством солдат и вооружения, но и высоким патриотизмом и боевым духом. В этой связи из нашей славной тюркской истории можно привести множество примеров того, как немногочисленные армии с высоким духом патриотизма побеждали превосходящего их по численности противника. Например, битва при Никополе, произошедшее между крестоносцами из различных европейских государств численностью в 130 тысяч человек и 60-тысячной армией турецкого султана Баязида I, по итогам которой крестоносцы, неся потери в количестве примерно 100 тысяч человек, были вынуждены отступить, либо же сражение у Превезы, когда флот в составе 300 кораблей и 80 тысячами крестоносцев был побежден 122 кораблями и 12-тысячной армией Османской империи, или же Орбулакская битва, в которой Джахангир хан с группой, численностью всего в 600 воинов, одержал победу над 50-тысячной армией Джунгарского государства. Также в пример можно привести много других исторических сражений, в которых сравнительно немногочисленные армии одерживали победы над силами противника, превышающими их по численности. Сегодня одним из главных факторов, составляющих мощь азербайджанской армии и ставших причиной ее включение в ряды сильнейших армий мира, является высокое чувство патриотизма и боевой дух", - добавила Афет Гасанова.

Она подчеркнула, что воспитание молодого поколения в духе патриотизма всегда было одним из основных принципов молодежной политики в нашей стране.

"Работа, проделанная нашим государством в этом направлении, дала очень положительные результаты. Сегодня чувство патриотизма нашей молодежи находится на желаемом уровне. И во время апрельских боев, и во время боев на Товузском направлении мы вновь стали очевидцами высокого уровня патриотизма нашего общества, особенно нашей молодежи и военнослужащих. Наша молодежь вышла на улицы, изъявила желание встать на защиту Родина, выразила готовность жертвовать жизнями во имя освобождение наших земель.

Пример высокого патриотизма, проявленного нашими военнослужащими в этих боях, вызвал невероятную гордость всего азербайджанского народа и привел неприятеля в ужас. Во ходе этих боев наши солдаты и офицеры жертвовали своими жизнями во имя Родины. Тот факт, что во время Товузских боев героически погиб генерал-майор Полад Гашимов и несколько других высокопоставленных офицеров — показатель высочайшего патриотизма и боевого духа в армии Азербайджана.

Пока вражеские генералы прячутся в тылу, посылая в бой солдат, азербайджанские генералы плечом к плечу сражаются со своими солдатами на передовой. Это пример высочайшего героизма, достойный быть вписанным в эпосы и легенды. Высокий дух патриотизма делает азербайджанскую армию более сильной, непобедимой", - сказала Афет Гасанова.

Она подчеркнула, что работа в направлении воспитания детей, молодежи в духе патриотизма должна быть интенсифицирована, каждый должен вносить свою лепту в общее дело.

"Воспитание любви к Родине и патриотизма начинается с семьи, а затем продолжается в детских садах, школах и вузах. Каждая семья должна внушать своим детям любовь к Родине, в том числе обязанность воспитателей детских садов и школьных учителей - прививать детям любовь и уважение к государственному флагу, гербу и гимну, атрибутам нашей независимости. Наш — долг всестороннее воспитание молодежи в духе верности и любви к Родине.

В этом направлении следует вести непрестанную работу с молодежью. В данном контексте среди молодежи следует пропагандировать в качестве примера жизненный путь наших военнослужащих — шехидов, их отвагу и героизм в ходе несения службы. Эту работу нужно проводить и в средних школах, наши ученики должны знать своих героев и неукоснительно следовать их примеру", - отметила Афет Гасанова.

Она добавила, что молодежные организации несут большую ответственность в прививании духа патриотизма молодежи, и призвала их проявить большую активность в этом деле.

"Государство создало все возможности для активной деятельности молодежных организаций, реализуемые ими проекты финансируются государством. С этой точки зрения, молодежные организации должны быть более ответственными и проявлять особую активность в прививании подрастающему поколению духа патриотизма", - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)