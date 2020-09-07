Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира

Политика 7 сентября 2020 17:40 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира

БАКУ / Trend / - Как мы уже сообщали, 7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сейеда Аббаса Мусави.

Trend предлагает вниманию читателей основные моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече.

«За последние несколько лет у нас было более 10 встреч с Президентом Роухани. Многие обсужденные в ходе данных встреч вопросы и принятые решения еще больше сблизили наши страны. Было подписано много документов, которые охватывают, можно сказать, все сферы».

«Мы всегда поддерживаем позицию друг друга в рамках международных организаций. Мы всегда проявляем солидарность в рамках таких организаций, как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества (ЕСО). Примерно два месяца назад в связи с очередной военной провокацией, совершенной Арменией против Азербайджана, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества приняли резолюции, поддерживающие позицию и правое дело Азербайджана, осуждающие действия Армении, выступили с заявлениями. Исламская Республика Иран как активный член этих двух организаций, присоединившись к данной позиции, в очередной раз оказала Азербайджану поддержку».

«Агрессия Армении против Азербайджана продолжается. В результате этой агрессии почти 20 процентов наших земель оказались под оккупацией. То, что граждане Азербайджана стали беженцами и переселенцами, – результат именно этой оккупации. В отношении нас – азербайджанцев проведена политика этнической чистки, совершен Ходжалинский геноцид».

«Армения разрушила наши историко-религиозные памятники, осквернила религиозные памятники. Армяне разрушили наши мечети на оккупированных территориях, в некоторых мечетях они даже содержат скот. Есть много видео и фотодокументов, доказательств, отражающих эти грязные деяния. Их можно найти в интернете. Это – преступление, совершенное не только против нас, но и против всего мусульманского мира».

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