Парламент Азербайджана усовершенствует некоторые кодексы и законы

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено онлайн-заседание парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Выступая на заседании, председатель комитета Тахир Миркишили сообщил, что в соответствии с постановлением Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики от 23 июля 2020 года, в случаях, когда повторно объявленный аукцион, организованный в связи удовлетворением законных требований держателя ипотеки в судебном порядке, признается несостоявшимся, Милли Меджлису рекомендовано урегулировать упрощенные правила уплаты налога при изъятии предмета ипотеки у залогодержателя в указанных случаях, с учетом правовых позиций, отраженных в описательной и мотивировочной части указанного постановления.

Для этого в парламентском комитете создана Рабочая группа по урегулированию некоторых положений Гражданского и Налогового кодексов, законов «Об ипотеке» и «Об исполнении судебных решений».

В составе группы вошли глава комитета Таир Миркишили, члены комитета Али Масимли, Махир Аббасзаде, Вугар Байрамов, Эльнур Аллахвердиев, а также представители министерств экономики и юстиции, Ассоциации банков Азербайджана, Республиканской товарно-сырьевой биржи.

На заседании Рабочей группы были проведены обсуждения по регулированию соответствующих положений вышеперечисленных кодексов и законов, проведению работы по их совершенствованию.

В своих выступлениях депутаты и приглашенные специалисты высказались по поводу устранения существующих пробелов в этих документах, в том числе, выразили свои мнения и выдвинули ряд предложений, связанных с важностью оказания господдержки предпринимателям.

В заключение обсуждений было отмечено, что выдвинутые предложения будут учитываться для использования при совершенствовании соответствующих законов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)