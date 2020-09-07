Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сейеда Аббаса Мусави.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву, посол Сейед Аббас Мусави сказал:

- Господин Президент, для меня как чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран честь вручить Вашему превосходительству свои верительные грамоты и письмо об отзыве моего предшественника. Разрешите также передать Вам самые сердечные приветствия Президента Исламской Республики Иран доктора Хасана Роухани. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Уважаемый господин посол, сердечно приветствую вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну. Прошу, в первую очередь, передать сердечные приветствия моему другу и брату Президенту господину Роухани.

Желаю вам успехов в деятельности. Уверен, что своей деятельностью вы внесете ценный вклад в связи между двумя странами, и наши связи будут успешно развиваться и впредь.

Как вам известно, за последние несколько лет у нас было более 10 встреч с Президентом Роухани. Многие обсужденные в ходе данных встреч вопросы и принятые решения еще больше сблизили наши страны. Было подписано много документов, которые охватывают, можно сказать, все сферы. Мы всегда поддерживаем позицию друг друга в рамках международных организаций. Мы всегда проявляем солидарность в рамках таких организаций, как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества (ЕСО).

Примерно два месяца назад в связи с очередной военной провокацией, совершенной Арменией против Азербайджана, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества приняли резолюции, поддерживающие позицию и правое дело Азербайджана, осуждающие действия Армении, выступили с заявлениями. Исламская Республика Иран как активный член этих двух организаций, присоединившись к данной позиции, в очередной раз оказала Азербайджану поддержку. Благодарю вас за это.

Агрессия Армении против Азербайджана продолжается. В результате этой агрессии почти 20 процентов наших земель оказались под оккупацией. То, что граждане Азербайджана стали беженцами и переселенцами, – результат именно этой оккупации. В отношении нас, азербайджанцев, проведена политика этнической чистки, совершен Ходжалинский геноцид. Армения разрушила наши историко-религиозные памятники, осквернила религиозные памятники. Армяне разрушили наши мечети на оккупированных территориях, в некоторых мечетях они даже содержат скот. Есть много видео и фотодокументов, доказательств, отражающих эти грязные деяния. Их можно найти в интернете. Это – преступление, совершенное не только против нас, но и против всего мусульманского мира.

Как вам известно, Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия. Азербайджан всегда готов приложить дополнительные усилия, направленные на консолидацию исламского мира и решение проблем, существующих между некоторыми странами.

Должен также сказать, что наши страны в то же время активно участвуют в формате трехстороннего сотрудничества в области внешней политики. Уже много лет существует формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия, и он очень эффективен.

Связи между соседними странами и развитие этих связей являются гарантом мира и стабильности в регионе. То, что наконец нашел решение вопрос правового статуса Каспийского моря, демонстрирует намерение всех прикаспийских стран, нашу политику и дружбу между этими странами.

Что касается наших двусторонних отношений, то еще раз хочу сказать, что они стремительно развиваются и достигли высокого уровня. В конце июля у меня состоялся телефонный разговор с Президентом господином Роухани. Были обсуждены многие важные вопросы, и мы пришли к договоренности о проведении нашими соответствующими членами правительства в период пандемии встреч в формате видеоконференций, многие встречи уже проведены. Это имеет очень большое значение, потому что мы не хотим терять время. Ведь пандемия, естественно, повлияла на нашу работу.

Уверен, что в предстоящие годы реализуемые сегодня важные транспортные и энергетические проекты приобретут еще более широкие масштабы. Как вам известно, транспортный коридор Север-Юг может связать не только наши страны, но и все евразийское пространство. Как Иран, так и Азербайджан прилагают огромные усилия для начала функционирования и дальнейшего развития данного коридора. Есть хорошие результаты и во всех других сферах – в области инвестирования, электроэнергетики и других отраслях. В том числе наши связи в военно-технической сфере уже имеют большую историю, достигнуты новые договоренности. Уверен, что наше сотрудничество в этой области будет успешно развиваться и дальше. Еще раз добро пожаловать, еще раз приветствую вас.

Посол Сейед Аббас Мусави: Я глубоко признателен за то, что Вы сегодня приняли меня.

Вы обстоятельно говорили о двусторонних отношениях, и я не вижу необходимости в дополнительных словах. Передаю Вам сердечные приветствия господина доктора Роухани. Я также передаю приветствия членов нашего Кабинета, в частности, министра иностранных дел.

Хочу заверить Вас в том, что воля и намерения всех руководящих лиц Исламской Республики Иран заключаются в том, чтобы еще больше развивать и укреплять двусторонние отношения. Слава Аллаху, благодаря Вашей мудрости, а также мудрости руководителей Исламской Республики Иран отношения между двумя странами с каждым днем развиваются.

Отношения с соседними странами, в частности, с Азербайджанской Республикой, играют важную роль во внешней политике Исламской Республики Иран. Нашими соседями являются 15 стран. С Азербайджаном у нас особые отношения. Моя миссия заключается в дальнейшем укреплении отношений между двумя дружественными, братскими и мусульманскими странами. Я не вижу никаких препятствий для расширения отношений наших стран. При Вашей поддержке, а также при поддержке членов Кабинета эти отношения с каждым днем будут развиваться.

Народ и государство Исламской Республики Иран с нетерпением ожидали в марте Вашего визита в Иран. Но, к сожалению, из-за пандемии этот визит не состоялся. Народ Ирана и Иранское государство продолжают с нетерпением ждать этого визита, и я вновь передаю Вам это приглашение.

Наши дружественные и добрососедские отношения – это особые отношения, которым не сможет навредить никакая третья сила. Исламская Республика Иран поддерживает справедливую позицию и правое дело Азербайджана в вопросе оккупированных территорий Азербайджанской Республики, нагорно-карабахском конфликте. Мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках международных законов, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как Вы отметили, наше трехстороннее и четырехстороннее региональное сотрудничество будет продолжаться и впредь. У нас общие позиции в рамках региональных и международных организаций, и мы будем продолжать поддерживать позиции друг друга. Уверен, что благодаря Вашей мудрости наши отношения, находящиеся в настоящее время на высоком уровне, будут развиваться и впредь. Иншаллах, на предстоящей в скором времени видеоконференции с Вашим участием и с участием господина Президента Хасана Роухани мы станем свидетелями дальнейшего развития наших отношений.