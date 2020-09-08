Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат

БАКУ /Trend/ - Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Гусейн Алтыналан, комментируя создание совместной медиа-платформы.

Он отметил, что СМИ - очень важный инструмент в формировании общественного мнения, а также в просвещении общества.

"Основная проблема в обществах, пострадавших от "информационной бомбардировки" заключается в том, чтобы отличить - какая новость является достоверной, а какая ложной", - сказал Алтыналан.

Алтыналан также добавил, что в последнее время Турция и Азербайджан стали мишенью "черной" пропаганды определенных средств массовой информации, которые служат коварным планам мировых сил.

Турецкий дипломат заявил, что деятельность этих СМИ заключается в том, чтобы освещать новости, скрывающие истинную сущность террористической организации FETO, которая считает оккупацию территории Азербайджана Арменией законной, и позиционировать исследования Турции в Восточном Средиземноморье как агрессивную политику.

"Чтобы предотвратить подобные негативные ситуации, необходимо было создать общую платформу для массового освещения истинного характера происходящего, раскрыть правду и смыть "информационную грязь", нанесенную черной пропагандой мировых сил", - отметил пресс-секретарь посольства.

Отметим, что делегация во главе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента - Хикметом Гаджиевым посетила Стамбул.

Основная цель визита - создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществлять обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе более активно популяризировать наши страны в мире посредством социальных медиа ресурсов.

В рамках визита проходят встречи с заведующим отделом по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, руководителями ряда государственных и медийных организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)