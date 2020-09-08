Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Тюркского совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с Генсеком Совета сотрудничества Тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал о деятельности Азербайджана в рамках Тюркского совета, росте числа стран - членов организации, успешном проведении последнего саммита Совета в Баку и о достигнутых результатах, а также о сотрудничестве Азербайджана с Тюркским советом. Были отмечены сотрудничество Тюркского совета с международными и региональными организациями и его статус на международной арене.

Подчеркнув принципиальную позицию Тюркского совета, основанную на нормах и принципах международного права, в частности резолюциях Совбеза ООН, а также решениях других международных организаций, в связи с оккупационной политикой Армении, являющейся главной угрозой безопасности Азербайджана, министр выразил свою признательность Генеральному секретарю в данной связи.

Багдад Амреев высоко оценил участие и роль Азербайджана в Тюркском совете. Отметив, что последний саммит в Баку стал качественно новым этапом в деятельности организации, Генсек сообщил, что в настоящее время предпринимаются шаги в направлении более тесного сотрудничества и интеграции по широкому кругу вопросов внутри организации. С удовлетворением рассказав об успешном председательстве Азербайджана в Тюркском совете, организованном по инициативе Президента Азербайджана Саммите в формате видеоконференции и посвященному борьбе с пандемией, Багдада Амреев выразил уверенность в том, что Азербайджан продолжит успешное председательствовать в организации.

Было отмечено, что Тюркский совет всегда поддерживает справедливую и основанную на международном праве позицию.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно повестки дня по сотрудничеству в рамках Турецкого совета по широкому кругу направлений, в том числе организации следующего саммита, а также путей дальнейшего развития организации.

(Текст: Турал Гараджаев)