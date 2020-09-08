Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили нагорно-карабахское урегулирование

БАКУTrend/ - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обсудили нагорно-карабахское урегулирование в ходе встречи, состоявшейся 8 сентября, сообщает во вторник Trendсо ссылкой на МИД России.

Как отмечается, обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия на международных площадках, а также региональной безопасности, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.