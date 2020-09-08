Яшар Алиев награжден орденом "За службу Отечеству" второй степени - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Яшара Адильхан оглу Алиева орденом "За службу Отечеству" второй степени за особые заслуги в деле строительства национального государства в Азербайджане.