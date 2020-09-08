Изменен состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана — Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение об изменениях в распоряжении Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана» 1792 от 19 февраля 2016 года.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденной первой частью вышеуказанного распоряжения, дается в следующей редакции:

«Председатель комиссии

Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджана

Члены Комиссии

Фуад Алескеров — помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана

Гюндуз Керимов — заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана

Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджана

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджана

Али Нагиев начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Аллахшукюр Пашазаде — шейхульислам, председатель Управления мусульман Кавказа

Ахлиман Амипрасланов – депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению

Захид Орудж - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по правам человека

Фазиль Мустафа - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя комитета культуры

Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Садагат Велиева – депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей

Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член правления Совета печати Азербайджана

Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»

Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда «Хан Шушинский»

Мехрибан Велиева - директор лицея имени академика Зарифы Алиевой

Секретарь Комиссии

Кямаля Исмайлова – заведующая сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана».

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.