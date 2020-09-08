Изменен состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана — Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение об изменениях в распоряжении Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана» 1792 от 19 февраля 2016 года.
Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденной первой частью вышеуказанного распоряжения, дается в следующей редакции:
«Председатель комиссии
Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджана
Члены Комиссии
Фуад Алескеров — помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана
Гюндуз Керимов — заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана
Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджана
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджана
Али Нагиев начальник Службы государственной безопасности Азербайджана
Аллахшукюр Пашазаде — шейхульислам, председатель Управления мусульман Кавказа
Ахлиман Амипрасланов – депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению
Захид Орудж - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по правам человека
Фазиль Мустафа - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя комитета культуры
Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджана
Садагат Велиева – депутат Милли Меджлиса Азербайджана
Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член правления Совета печати Азербайджана
Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»
Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда «Хан Шушинский»
Мехрибан Велиева - директор лицея имени академика Зарифы Алиевой
Секретарь Комиссии
Кямаля Исмайлова – заведующая сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана».
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.