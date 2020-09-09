Создается Экономический совет Азербайджана – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 сентября подписал указ о создании новых рамок управления экономической политикой и экономическими реформами в Азербайджана и отмене указа Президента Азербайджана "О создании Совета финансовой стабильности Азербайджана" № 995 от 15 июля 2016 года.

В указе говорится, что с целью создания новых рамок стратегического управления экономической политикой, способной сформировать и обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития, отражающую национальные приоритеты развития страны в постпандемический период, а также достижения практики эффективного регулирования и правового управления, создается Экономический совет (далее - Совет) Азербайджана.

Состав Совета утверждается в нижеследующем виде:

Председатель Совета

Премьер-министр Азербайджана

Члены Совета

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности

Помощник Первого вице-президента Азербайджана

Помощник Первого вице-президента Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр труда и социальной защиты населения

Председатель Центрального банка Азербайджана

Исполнительный директор Азербайджанского государственного нефтяного фонда.

С целью организации деятельности Совета создается Секретариат Совета, и осуществление функций Секретариата рекомендовано Центральному банку Азербайджана.

Также указом определено, что с целью осуществления мер, предусмотренных пп. 5.1 и 5.2 этого указа, Совет может привлекать к работе местных и зарубежных экспертов, специалистов, международные организации и научные учреждения, рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов и заинтересованных сторон.

С целью сохранения макроэкономической стабильности и ускорения социально-экономического развития в стране Совету поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по формированию экономической политики на текущий и среднесрочный периоды с изучением процессов, происходящих в глобальной и национальной экономике, в том числе в фискальном и монетарном секторах, финансово-банковском секторе, а также по определению направления экономической политики и реформ, которые будут осуществлены с целью принятия упреждающих мер, направленных на предотвращение внутренних и внешних воздействий, могущих возникнуть в экономике страны; раз в шесть месяцев информировать Президента Азербайджана о деятельности.

Кабмину поручено решить также другие вопросы, вытекающие из этого указа.

В документе также говорится об отмене указа Президента Азербайджана "О создании Совета финансовой стабильности Азербайджана" № 995 от 15 июля 2016 года.