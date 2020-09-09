Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автодороге Мардакян-Загульба (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 13:16

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Мардакян-Загульба.

Как сообщает Trend при строительстве этого надземного пешеходного перехода были приняты во внимание прилегающий жилой массив, наличие школы, использование жителями в большей степени именно этой части дороги и другие факторы. Переход построен на основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжения, в рамках Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технико-экономических показателях перехода.

Было отмечено, что общая протяженность перехода вместе с пандусами составляет 180 метров. Протяженность средней части перехода, сооруженного из металлической конструкции в виде сетки на трех опорах, составляет 52 метра, а ширина – 4,5 метра. Пешеходный переход собран из 39 стальных колец, пересекающихся друг с другом под углом 57 градусов.

Для удобного передвижения на переходе сооружены пандусы с учетом международных стандартов. Пандусы установлены под углом 8 градусов.

Отметим, что проект данного пешеходного перехода – плод воображения итальянского дизайнера, а его конструкции изготовлены местными специалистами.