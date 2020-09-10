На капремонт автодороги в Газахе выделены 2,2 миллиона манатов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги местного значения в Газахском районе.
В распоряжении говорится, что с целью капитального строительства автомобильной дороги Y-35-06 (13 км) – Фарахли в Газахском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 2,2 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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