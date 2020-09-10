На строительство автодороги в Агдаше выделены 16,4 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гобуустю-Юхары Нематабад-Хаджилар-Ашагы Нематабад-Еникенд-Гарибли Агдашского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Гобуустю-Юхары Нематабад-Хаджилар-Ашагы Нематабад-Еникенд-Гарибли, соединяющей семь населенных пунктов, где проживают шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 16,4 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.