Мощь армии Азербайджана радует друзей и печалит врагов — депутат

БАКУ /Trend/ - У нашей армии высокий потенциал. Государство, которое в свое время импортировало обычные патроны, теперь способно их экспортировать.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

По его словам, солдаты раньше привлекались к различным непрофильным работам, однако наблюдения показывают, что сегодня у солдат одна обязанность — служение Родине.

"Мы научились тактике ведения боя как в пустыне, так и в горах. Сегодня одной из самых эффективных армий, соответствующих стандартам НАТО, является турецкая армия, и мы с ними проводим совместные учения. Это показывает, что у нас высокий кадровый потенциал. Тот факт, что наше государство взяло четвертое место в конкурсе "Танковый биатлон" в Москве, имеет большое значение. То, что мы достигли этого результата, показывает насколько у нас подготовленные кадры. Наши друзья радуются мощи армии Азербайджана, а враги — огорчаются", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что в настоящее время стремительно развивается и оборонная промышленность страны. Мы не только импортируем, но и экспортируем вооружения.

"Государство, которое в свое время импортировало обычные патроны, теперь само способно их экспортировать. Размер средств, выделяемых армии Азербайджана, равен размеру бюджета Армении. Это одна из составляющих обуславливающих мощи азербайджанской армии", - подытожил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)