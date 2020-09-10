Генпрокуратура Азербайджана: Два армянских офицера объявлены в международный розыск (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Два армянских офицера объявлены в международный розыск, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Провокации, совершаемые в последние месяцы на фронте армянской стороной, говорят о том, что страна-оккупант не только не хочет продолжать переговоры, а напротив, всячески пытается вновь обострить ситуацию.

Периодические нападения провокационного характера армянской стороны срывают мирный процесс, носят характер открытого неуважения к нормам и принципам международного права, а также к резолюциям и решениям СБ ООН.

Общественность проинформирована о том, что как продолжение провокационных действий, по поручению спецслужб Армении командир диверсионно-разведывательной группы армянских вооруженных сил, старший лейтенант Алавердян Гурген Владимирович (1989 г.р.), которому было поручено осуществить провокации против Азербайджана, в том числе, взрывы, и нанесение ущерба безопасности страны, 23 августа перешел границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов в направлении Геранбойского района, и совершил нападение на позиции азербайджанской армии, но был задержан и передан правоохранительным органам, говорится в сообщении.

На основании показаний Алавердяна, который был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, и арестован, были выявлены основания для подозрения в том, что он будучи командиром взвода в разведывательной роте незаконного вооруженного формирования, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, участвовал в захватнической войне в составе преступной группировки, а также руководил структурным подразделением в преступной группировке (организации), созданной страной-оккупантом Арменией, 23 августа 2020 года по указанию командира незаконного вооруженного формирования, в котором он служил, Вазгена Вартаняна вместе с двумя другими армянскими военнослужащими – Арменом Джамаляном и другим, личность которого следствием еще не установлена, совершил нападение на позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также вместе с другими членами преступного сообщества (организации), сформированной из многочисленных организованных группировок, незаконно приобрел, хранил, перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы, пытался в составе преступного сообщества (организации) с использованием огнестрельного оружия нарушить общественную безопасность, сеять панику среди населения, совершать взрывы, пожары, то есть, теракты с целью уничтожения людей и нанесения вреда их здоровью, убить более двух представителей личного состава ВС Азербайджана на почве национальной ненависти и вражды.

Также были выявлены основания для подозрения в том, что граждане Армении – командир незаконного вооруженного формирования, организовавшего оборону на своих постах в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана Вартанян Вазген Бахшикович и Джамалян Армен Гнелович совершили аналогичные действия, им предъявлены обвинения по ст. 100.2 (ведение захватнической войны), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 276 (шпионаж), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации, либо на отдельных лиц ), 318.2, 29, 214.2.3 (попытка терроризма), 29, 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

На основании представления Генпрокуратуры суд принял решение об их аресте.

С принятием соответствующих решений по объявлению в международный розыск указанных лиц, следственное управление направило решения для исполнения в Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, а также в Национальное центральное бюро Интерпола.

Генеральная прокуратура обеспечит принятие необходимых и институциональных мер для привлечения военнослужащих армянских вооруженных сил к судебной ответственности в рамках норм международного права.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)