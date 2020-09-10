Состоялось первое заседание Экономического совета Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание Экономического совета Азербайджана, созданного указом Президента Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены Совета — помощники Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и Натиг Амиров, помощники Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов и Халид Ахадов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов.

Премьер-министр Али Асадов от имени членов Экономического совета поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное высокое доверие.

Он отметил, что Экономический совет, будучи новой платформой, выгодный институт для коллегиального обсуждения самых сложных задач в тяжелый для мира и национальной экономики период, чтобы прийти к единому мнению. Экономический совет имеет все организационные, экономические и финансовые возможности для выполнения задач, поставленных в указе Президента Азербайджана.

Премьер-министр сообщил, что по поручению главы государства Экономический совет должен создать Программу по рамкам экономической политики. Параллельно с государственными инвестициями, привлечение частных местных и иностранных инвестиций должно быть основным направлением экономической политики нового периода, должна быть обеспечена ведущая роль частного сектора, предприняты серьезные и радикальные шаги для улучшения инвестиционной среды.

В целях адекватного ответа на стратегические вызовы, стоящие перед национальным экономическим развитием, Президент Азербайджана поставил следующие задачи:

сохранение макроэкономической и финансовой стабильности;

формирование новых механизмов повышения ежегодных темпов роста экономики;

создание более устойчивых и инклюзивных источников экономического роста;

в особенности привлечение частных инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций;

определение приоритетов национального развития, основанных на расширение ненефтяного экспорта;

радикальное улучшение инвестиционной среды;

усиление международной конкурентоспособности экономики страны;

повышение социально-экономического благосостояния;

и другие стратегические задачи.

Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения выполнения этих задач в Указ Президента Азербайджана Экономическому совету поручается подготовить предложения на основании имеющихся в мире успешных моделей во всех сферах экономики, в том числе в фискальном, монетарном секторах и финансово-банковском секторе, реальном секторе, в поощрении частных инвестиций, урегулировании деятельности государственных предприятий, повышении эффективности системы социальной защиты, развитии здравоохранения и образования.

В целях осуществления мер, предусмотренных в Указе, Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, международные организации и научные учреждения.

Выступая, члены Совета поделились мнениями относительно Положения о Совете, разработки долгосрочного рабочего плана, направлений реформ.

В завершение премьер-министр от имени членов Экономического совета сообщил, что Экономический совет полностью осознает свою ответственность за выполнение сложных и почетных задач, поставленных Президентом Азербайджана, и обеспечит оперативное принятие всех необходимых мер в этом направлении.