Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что необоснованное утверждение, распространенное в социальных сетях о том, что якобы военнослужащие уволены в запас из-за того, что задержали армянского разведчика, являются ложью и клеветой. Некоторые военнослужащие грубо нарушили соответствующий приказ о запрете использования смартфонов в азербайджанской армии. Так, эти военнослужащие, произведя фото- и видеосъемку задержанного армянского разведчика, отправили эти кадры близким родственникам, чем создали условия для их распространения в социальных сетях.

"По результатам предварительного расследования, проведенного по факту, виновные военнослужащие были уволены в запас, и собранные материалы направлены в Военную прокуратуру для дачи правовой оценки", - сообщили в министерстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)