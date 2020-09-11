В Азербайджане интенсивно развивается дорожная инфраструктура — депутат

БАКУ /Trend/ - Решения Президента Ильхама Алиева, инициированные им реформы, служат повышению уровня жизни граждан страны, улучшению их материального и духовного благосостояния, усилению Азербайджана как независимого государства.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев. По его словам, глава государства заботится о гражданах Азербайджана, считает улучшение их благосостояния, решение социальных проблем приоритетными задачами, и проводит целенаправленную политику в этом направлении.

В стране один за другим реализуются многочисленные проекты, даются распоряжениям в направлении организации социальной защиты населения в соответствии с текущей ситуацией, устранению проблем в этой сфере. Именно в результате этого строятся новые небоскребы, вводятся в эксплуатацию агропарки, строятся медицинские учреждения, модульные больницы и учебные заведения.

" Слова, которые когда-то прозорливо сказал великий лидер Гейдар Алиев, - "Дорога — это экономика, культура, одним словом, это жизнь" и сегодня сохраняют свою актуальность. В нашей стране, наряду со многими другими, успешно реализуются проекты дорожной инфраструктуры, в соответствии с мировыми стандартами строятся дороги, сооружаются мосты. Все эти дороги и мосты, помимо регулирования интенсивного движения автомобилей, предотвращения заторов и пробок, также придают нашей стране особую красоту и величие. Президент Ильхам Алиев принимает последовательные меры по реконструкции дорог, возведению мостов, подписывает распоряжения, которые выполняются, безотлагательно, одно за другим.

Надземный пешеходный переход на автодороге Мардакян-Загульба, в открытии которого принял участие глава государства девятого сентября, позволяет людям пересекать дорогу комфортно и безопасно. При строительстве перехода, сооруженного в виде решетчатого моста на трех опорах, было учтено множество факторов, включая наличие вблизи жилых массивов, школы, интенсивность пользования этого участка пешеходами для пересечения дороги. Хотел бы отметить, что только в Баку построено и передано в пользование пешеходов 133 переходов, из которых 41 надземный, а 72 - подземные. На дорогах республиканского значения Азербайджана построено 64 подземных и надземных перехода. В настоящее время в стране продолжается строительство еще девяти подобных переходов.

И это не конец. В результате социально-ориентированной стратегии экономического развития, успешно разработанной Президентом Ильхамом Алиевым, социально-экономический прогресс в нашей стране будет устойчиво ролдолжаться, уровень жизни населения будет неуклонно расти ", - сказал Нагиф Гамзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)