Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Милли Меджлис.

Поприветствовав делегацию Азербайджана во главе со спикером парламента, министр торговли Турции отметила, что в 2019 году товарооборот между двумя странами составил 4,4 миллиарда долларов, однако эта цифра не отражает истинного потенциала двух стран, и цель заключается в повышении товарооборота.

Рухсар Пекджан сказала, что Турция нацелена на подписание Соглашения о свободной торговле с Азербайджаном. Она отметила, что из-за пандемии у Турции возникли трудности с грузоперевозками в Центральную Азию через Иран, добавив, что в связи с этим еще большее значение приобрело направление Грузия-Азербайджан–Каспий.