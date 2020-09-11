Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе официального визита в эту страну, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Милли Меджлис.

Поприветствовав делегацию Азербайджана во главе со спикером парламента Азербайджана, министр торговли Турции отметила, что в 2019 году товарооборот между двумя странами составил 4,4 миллиарда долларов, однако эта цифра не отражает истинного потенциала двух стран, и цель заключается в повышении товарооборота.

Рухсар Пекджан сказала, что Турция нацелена на подписание Соглашения о свободной торговле с Азербайджаном. Она отметила, что из-за пандемии у Турции возникли трудности с грузоперевозками в Центральную Азию через Иран, добавив, что в связи с этим еще большее значение приобрело направление Грузия-Азербайджан–Каспий.

Коснувшись развития женского предпринимательства, Рухсар Пекджан рассказала о работе, проводимой в связи с этим в Турции. Она отметила, что в этих целях реализуется новая программа, и продолжаются осуществляться проекты для повышения уровня участия женщин в деловой жизни. Турецкий министр подчеркнула, что «сильная женщина – это сильная семья, сильная экономика».

Говоря о связях с Нахчываном, Рухсар Пекджан довела до внимания, что Турция придает особое значение развитию торговых связей с Нахчываном. Она подчеркнула, что Турция удовлетворена уровнем сотрудничества с Азербайджаном, и выразила уверенность в дальнейшем повышении товарооборот между двумя странами.

Выразив признательность за теплый прием, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала, что это первый ее официальный визит: "Турция - родная для Азербайджана страна, поэтому высокие должностные лица Азербайджана совершают первый официальный визит именно в Турцию. Так же поступают и официальные представители Турции. Мы - «одна нация, два государства». Это слова великого лидера Гейдара Алиева. Эти слова полностью отражают истину, потому что у нас общий язык, общая религия, культура, история. Единство нашего языка и культуры позволяет нам совместно строить будущее".

Коснувшись экономических отношений между двумя странами, председатель Милли Меджлиса добавила, что Азербайджан и Турция проводят очень большую работу для региона, и примером тому являются проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс.