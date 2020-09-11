Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее (ФОТО) (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:30)

БАКУ /Trend/ - Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе официального визита в эту страну, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Милли Меджлис.

Поприветствовав делегацию Азербайджана во главе со спикером парламента Азербайджана, министр торговли Турции отметила, что в 2019 году товарооборот между двумя странами составил 4,4 миллиарда долларов, однако эта цифра не отражает истинного потенциала двух стран, и цель заключается в повышении товарооборота.

Рухсар Пекджан сказала, что Турция нацелена на подписание Соглашения о свободной торговле с Азербайджаном. Она отметила, что из-за пандемии у Турции возникли трудности с грузоперевозками в Центральную Азию через Иран, добавив, что в связи с этим еще большее значение приобрело направление Грузия-Азербайджан–Каспий.

Коснувшись развития женского предпринимательства, Рухсар Пекджан рассказала о работе, проводимой в связи с этим в Турции. Она отметила, что в этих целях реализуется новая программа, и продолжают осуществляться проекты для повышения уровня участия женщин в деловой жизни. Турецкий министр подчеркнула, что «сильная женщина – это сильная семья, сильная экономика».

Говоря о связях с Нахчываном, Рухсар Пекджан довела до внимания, что Турция придает особое значение развитию торговых связей с Нахчываном. Она подчеркнула, что Турция удовлетворена уровнем сотрудничества с Азербайджаном, и выразила уверенность в дальнейшем повышении товарооборота между двумя странами.

Выразив признательность за теплый прием, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала, что это первый ее официальный визит: "Турция - родная для Азербайджана страна, поэтому высокие должностные лица Азербайджана совершают первый официальный визит именно в Турцию. Так же поступают и официальные представители Турции. Мы - «одна нация, два государства». Это слова великого лидера Гейдара Алиева. Они полностью отражают истину, потому что у нас общий язык, общая религия, культура, история. Единство нашего языка и культуры позволяет нам совместно строить будущее".

Коснувшись экономических отношений между двумя странами, председатель Милли Меджлиса добавила, что Азербайджан и Турция проводят очень большую работу для региона, и примером тому являются проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс. Она отметила, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединяет тюркоязычные государства, и ее можно сравнить в этом отношении с древним Шелковым путем.

«Наши экономические отношения находятся на высоком уровне. Несмотря на пандемию, за шесть месяцев этого года взаимный товарооборот превысил 2 миллиарда долларов", - сказала Гафарова.

Спикер парламента Азербайджана рассказала о работе, которая проводится как в Азербайджане, так и в Турции по поддержке активного участия женщин в жизни своих стран, и подчеркнула, что общества, в которых женщины свободны и имеют возможность получить хорошее образование, будут развиваться.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что в состав парламентской делегации вошли глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Визит парламентской делегации Азербайджана в Турцию завершится 12 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)