На строительство автодороги в Шамахинском районе выделены 3,5 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (122 км) - Шахрияр - Келехана в Шамахинском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (122 км) - Шахрияр - Келехана, соединяющей 2 населенных пункта с численностью населения три тысячи человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 3,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.