Парламентская делегация Азербайджана посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, возглавляемая спикером Сахибой Гафаровой, посетила в рамках первого официального визита в Турцию парк Гейдара Алиева в Анкаре, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

К установленному в парке памятнику общенациональному лидеру был возложен венок.

Отметим, что в состав парламентской делегации входят глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Визит парламентской делегации Азербайджана в Турцию завершится 12 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)