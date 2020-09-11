Президент Ильхам Алиев поздравил главу Международной ассоциации детских фондов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил президенту Международной ассоциации детских фондов, председателю Российского детского фонда, писателю Альберту Лиханову поздравительное письмо.

"Уважаемый Альберт Анатольевич,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания со знаменательной датой – 85-летием со дня рождения.

Вы по праву можете гордиться прожитыми годами, пройденным ярким жизненным путем, посвященным неустанной заботе о подрастающем поколении. В течение уже более трех десятилетий Российский детский фонд под Вашим руководством ведет важную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребёнка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию. Ваша многолетняя активная общественная деятельность по защите детства снискала Вам всеобщее уважение и признание как человека с неравнодушным сердцем не только в России, но и во всем мире.

В Азербайджане высоко ценят Ваше бережное отношение к дорогой памяти выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, к его значимому вкладу в благородное дело защиты обездоленного детства, к Вашей совместной с ним работе, результатом которой стало основание Советского детского фонда.

Уважаемый Альберт Анатольевич, еще раз поздравляю Вас с юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов в Вашей деятельности", - говорится в поздравительном письме главы государства.