Делегация Милли Меджлиса посетила мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 11 сентября в Анкаре посетила мавзолей основателя Турецкой Республики - Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает в пятницу Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова возложила венок к мавзолею Ататюрка - Аныткабир.
Председатель парламента Азербайджана оставила запись в Книге памяти.
Отметим, что в состав парламентской делегации входят глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.
Визит парламентской делегации Азербайджана в Турцию завершится 12 сентября.
(Текст: Турал Гараджаев)