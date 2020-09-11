В Анкаре прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Сегодня состоялась встреча находящейся с визитом в Турции парламентской делегации Азербайджана ,во главе с председателем Милли Меджлиса Сахиброй Гафаровой, с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом, сообщает в пятницу Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах межпарламентских связей, роли парламентов в развитии отношений между двумя странами.

Отметим, что в состав парламентской делегации входят глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Визит парламентской делегации Азербайджана в Турцию завершится 12 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)