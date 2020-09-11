Минобороны Азербайджана анонсировало видеопроект о подразделениях на передовой
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик о боевых подразделениях, несущих службу на передовой.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, в видеоролике демонстрируется боеготовность азербайджанских военнослужащих, ситуация в воинских частях, ежедневные подготовительные тренировки солдат и офицеров. Несущие службу на передовой военнослужащие сообщают, что всецело готовы к бою и с чувством гордости стоят на защите Родины.
В видеопроекте также показаны условия в которых живут и несут службу солдаты в прифронтовой зоне.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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