Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой депутаты в Анкаре ознакомились с частью административного здания Великого национального собрания Турции, пострадавшей во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года .

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Делегация была подробно проинформировано о событиях того времени.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)