Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2)

Политика 11 сентября 2020 19:54 (UTC+04:00)
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:51)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию парламентская делегация Азербайджана, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сегодня посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, возложив венок к подножию его памятника, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Затем депутаты посетили Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - «Аныткабир». От имени председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой к Мавзолею был возложен венок, спикер парламента оставила запись в Книге памяти.

В этот же день парламентская делегация Азербайджана встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Тепло поприветствовав председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и членов делегации, Мустафа Шентоп отметил, что Турция и Азербайджан – братские страны. "Азербайджан и Турция — одна нация, два государства, связанные братскими узами и исторической дружбой. Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль", сказал спикер.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мустафа Шентоп сказал, что Армения — угроза не только для Азербайджана, но и всего региона. Он напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, и готова во всем его поддержать. Поэтому в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте Турция всегда рядом с Азербайджаном, отметил он.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, поблагодарив за искреннюю встречу, выразила удовлетворение по поводу того, что в качестве спикера парламента осуществила первый визит именно в Турцию. Она отметила, что между нашими странами сложилась добрая традиция — наши высокопоставленные государственные деятели после вступления в должность совершают свои первые официальные зарубежные визиты в братскую страну.

"Придерживаясь этой замечательной традиции, и я совершила свой первый официальный зарубежный визит в дружественную Турцию. Это очень похвально, и я уверена, что эта прекрасная традиция между двумя братскими странами будет продолжаться", - сказала Сахиба Гафарова.

Спикер с сожалением отметила, что из-за пандемии коронавируса этот визит не представлялось возможным осуществить раньше. Председатель Милли Меджлиса поздравила братскую Турцию в связи с крайне эффективной борьбой с пандемией.

Рассказав об азербайджано-турецких отношениях, спикер Милли Меджлиса отметила, что в мировой политической системе этим отношениям нет альтернативы. По ее словам, в их основе лежит подлинный дух братства наших народов. Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на уровне стратегического партнерства.

Спикер довела до сведения турецкого коллеги, что Милли Меджлис Азербайджана и Великое Национальное Собрание Турции братские парламенты в соответствии с духом отношений между нашими народами. Это братство проявляется в сотрудничестве парламентов как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

"В наших парламентах есть взаимодействующие группы дружбы. Эти группы успешно возглавляют Ахлиман Амирасланов с азербайджанской стороны и Шамиль Айрым с турецкой стороны. Шамиль Айрым был награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг" за заслуги в развитии братских отношений между Азербайджаном и Турцией", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Она отметила, что крайне важно расширение взаимных визитов и встреч как между руководителями парламентов, так и группами дружбы, поскольку интенсификация контактов между группами дружбы вносит важный вклад в дальнейшее углубление связей между странами.

Спикер Милли Меджлиса вновь выразила глубокую признательность турецким политикам, политическим партиям в связи с тем, что представленные в Великом Национальном Собрании Турции четыре партии выступили с совместным заявлением по поводу провокации, совершенной Арменией в Товузском направлении государственной границы 12 июля.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что являясь единой нацией, и двумя государствами, в нашей истории есть много общего. Поэтому обе страны должны строить будущее таким образом, чтобы сохранить эту общность.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что слова, которые озвучил глава государства, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане, выражают позицию всего Азербайджана.

"Как вы отметили, у Азербайджана и Турции очень близкие отношения. На сегодняшний день между двумя странами подписано 249 документов. Эти документы охватывают широкий спектр областей, от образования до энергетических проектов. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты TAP, TANAP являются важными проектами не только для наших стран, но и для всего региона, и тот факт, что мы реализуем эти проекты вместе свидетельствует о нашем единстве, братстве и дружбе. Считаю, что нам нужно и дальше расширять эти отношения", - добавила Сахиба Гафарова.

Далее состоялся обмен мнениями касательно других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)

Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сергей Лавров: Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД
Сергей Лавров: Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД
В Иране создадут новый цех по производству центрифуг для урана
В Иране создадут новый цех по производству центрифуг для урана
Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов
Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов
Loading Bars
Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО) Политика 20:22
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк Нагорно-карабахский конфликт 20:10
В результате взрыва в пригороде Тегерана погиб один человек (ФОТО) Иран 19:40
Грузинская горнодобывающая компания экспортирует свою продукцию в Австралию и Китай Бизнес 19:19
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Политика 19:14
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат Политика 19:03
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) Интервью 18:46
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат Политика 18:35
На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года США 18:27
Минобороны Азербайджана анонсировало видеопроект о подразделениях на передовой Политика 18:07
Факт заражения может стать основанием для закрытия школы — минобразования Азербайджана Общество 18:06
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) Политика 17:51
Минздраву Грузии поручено срочно мобилизовать три тысячи коек Грузия 17:44
«Азеригаз» обнародовал количество абонентов среди населения Экономика 17:40
"Узбекнефтегаз" закупит комплект термопара газогенератора Тендеры 17:38
Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+ Арабские страны 17:35
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) Экономика 17:31
Минэкологии Азербайджана о борьбе с незаконными методами охоты Общество 17:23
AzerGold заинтересован в сотрудничестве с НАНА в сфере разработки новых горных проектов Бизнес 17:22
Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана Общество 17:16
НПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 17:15
МИД Ирана прокомментировало жалобу Канады на украинский самолет Политика 17:13
В школах Азербайджана запретят курсы дополнительной подготовки учеников Общество 17:13
Все школы Азербайджана будут обеспечены термометрами и дезинфекторами Общество 17:10
Годовая инфляция в США в августе ускорилась до 1,3% США 17:08
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана Общество 17:08
Разрабатываются инструкции по проведению онлайн уроков - минобразования Азербайджана Общество 17:07
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 17:04
Школьные уроки физкультуры можно будет проводить на дому — Минобразования Азербайджана Общество 17:01
У пассажиров метро будет измеряться температура - Бахтияр Мамедов Общество 16:59
В новом учебном году первый урок предлагается посвятить профилактике COVİD-19 Общество 16:55
Сократился объем платных услуг в Нахчыванской АР - Госкомстат Бизнес 16:45
В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек Общество 16:41
О проведении тестов на COVİD среди учащихся и преподавателей в Азербайджане Общество 16:38
Сброс в Армении сточных вод в реки угрожает природе и здоровью людей в Азербайджане — эксперт Общество 16:36
Используя атмосферные осадки в Баку можно сэкономить питьевую воду - Институт географии Общество 16:34
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к визиту Лукашенко в Россию Россия 16:28
На юге Сомали при взрыве погибли три человека Другие страны 16:26
В Азербайджане создан Комитет по защите прав туристов Экономика 16:23
Россия увеличила экспорт изделий из свинца в Туркменистан Бизнес 16:11
В Азербайджане прошли экзамены по способностям по журналистике Общество 16:10
В Анкаре прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 16:05
Бакметрополитен будет работать в особом усиленном режиме (ФОТО) Общество 16:04
В Азербайджане значительно уменьшился экспорт ненефтяной продукции Финансы 16:00
SOCAR планирует наращивать торговлю СПГ и нафтой Энергетика 16:00
В СИЗО выявлена теснота содержания заключенных — Аппарат омбудсмена Азербайджана Общество 15:50
В Грузии перенесли начало учебного года на 1 октября Грузия 15:47
"Росэксимбанк" и Агентство МСБ Азербайджана договорились о совместных проектах Экономика 15:45
«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Шуртан» обеспечат стабильный объем добычи Узбекистан 15:39
В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО) Общество 15:35
Испытания вакцины AstraZeneca в России приостановлены Европа 15:25
В Азербайджане приостановлен прием обращений по переводу учеников из одной школы в другую Общество 15:23
Делегация Милли Меджлиса посетила мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (ФОТО) Политика 15:15
Однажды в азербайджанском селе… Непредсказуемые события с убийствами (ФОТО) Культура 15:13
По инициативе Азербайджана будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств Экономика 15:12
Грузоперевозки в структуре ВВП Нахчыванской АР сократились Финансы 15:02
Оборот розничной торговли среди предприятий в Азербайджане сократился Бизнес 15:01
Данные по активности туркменских предпринимателей на бирже Туркменистана в августе Бизнес 14:57
В Азербайджане интенсивно развивается дорожная инфраструктура — депутат Политика 14:55
В январе-августе через порты Турции было перевалено около 240 млн тонн грузов Турция 14:54
Обнародованы правила пользования Бакинским метрополитеном Общество 14:53
Компания, работающая в секторе исламского финансирования, выходит на рынок Казахстана Финансы 14:47
Данные по продажам керосина на бирже Туркменистана в августе Бизнес 14:45
Грузия больше не в "зеленой зоне" - ситуация с коронавирусом ухудшилась Грузия 14:44
Казахстан нацелен на присоединение к союзу по охране новых сортов растений Бизнес 14:42
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в энергетической сфере Энергетика 14:41
Скоростной пассажирский поезд «Насаф» возобновил движение по маршруту Ташкент-Карши-Ташкент Узбекистан 14:40
Телеведущая Фируза Джалилова, художник Али Шамси и мировые звезды призывают ходить босиком (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 14:35
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 14:32
Азербайджан, Иран и Россия рассматривают возможность объединения электрических сетей Экономика 14:25
В Баку демонтируется вспомогательный зал Национальной арены гимнастики Общество 14:22
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана Бизнес 14:22
13 сентября Нетаньяху отправится в США для подписания соглашения с ОАЭ Израиль 14:22
Госкомстат Нахчывана сообщил о росте стоимости информационных услуг Финансы 14:17
Сальдо торгового баланса в Азербайджане осталось положительным Бизнес 14:17
Экспресс-автобусы в Баку будут работать, несмотря на возобновляемое функционирование метро - БТА Общество 14:16
Парламентская делегация Азербайджана посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре (ФОТО) Политика 14:09
Африканский певец исполнил "Сары гялин" на азербайджанском языке (ВИДЕО) Культура 14:08
У суббакалавров мало шансов поступить в вузы по III группе — ГЭЦ Азербайджана Общество 14:06
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире Путешествия 14:06
Минобразования Азербайджана о зарплате школьных учителей, преподающих дистанционно Общество 14:00
Директор Хитроу предупредил правительство о скором банкротстве аэропортов и авиакомпаний Европа 13:59
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Международной ассоциации детских фондов Политика 13:55
Президент Ильхам Алиев наградил Альберта Лиханова орденом "Достлуг" Политика 13:51
Продлен срок ареста бывшего главврача Нефтчалинской ЦБ и заведующего райотделом образования Общество 13:50
В Азербайджане более 500 абитуриентов набрали в III группе специальностей свыше 600 баллов - ГЭЦ Общество 13:36
ГЭЦ Азербайджана обратился к победителям олимпиад Общество 13:31
Результаты экзаменов, прошедших 10 сентября, будут в силе и в будущем году - ГЭЦ Азербайджана Общество 13:27
Перерабатывающие пункты получили от азербайджанских фермеров более 6,4 тыс. тонн табачного листа Бизнес 13:26
Председатель ГЭЦ Азербайджана о разнице в проходных баллах в III группе специальностей Общество 13:22
AZAL внедряет онлайн-систему очереди на рейсы Москва-Баку Экономика 13:17
В Азербайджане состоится «l Международный онлайн-форум предпринимателей - Баку 2020» Экономика 13:12
На строительство автодороги в Шамахинском районе выделены 3,5 миллиона манатов - Распоряжение Политика 13:04
Бакинский метрополитен до 30 сентября не будет работать по выходным Общество 12:57
Объём сельскохозяйственной продукции в структуре ВВП Нахчывана увеличился Бизнес 12:57
ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 12:56
Проходные баллы в III группе специальностей останутся неизменными - Малейка Аббасзаде Общество 12:55
Бренд UNEC признан в России Общество 12:54
Бакметрополитен возобновляет работу с 14 сентября Общество 12:37
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний Энергетика 12:33
Все новости