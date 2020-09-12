Переселение армян из Сирии и Ливана на оккупированные территории Азербайджана перечеркивает все возможности урегулирования конфликта - депутат

БАКУ /Trend/ - Переселение этнических армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана полностью противоречит нормам и принципам международного права. Тем самым Армения перечеркивает все возможности для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в субботу сообщил Trend депутат Эльман Насиров.

Депутат сказал, что Армения проводит политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана:

«Армянская сторона долгое время переселяла этнических армян из Сирии в оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы. Теперь к ним добавились армяне из Ливана. Этот процесс приобрел еще более интенсивный характер после взрыва в Бейруте. Армения пытается увеличить количество этнических армян в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах до 300-500 тысяч за счет незаконного переселения. Это совершенно противозаконный шаг, Это абсолютно противоречит нормам и принципам международного права. Армения тем самым перечеркивает все возможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Также следует отметить, что большая часть этнических армян, переселенных из Сирии и Ливана, - это люди, участвующие в террористической деятельности на Ближнем Востоке. Это означает отказ от переговоров и одновременно зеленый свет военному урегулированию конфликта. Вся ответственность за это ляжет на Армению, ее сторонников и Минскую группу».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.