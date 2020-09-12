Хикмет Гаджиев: Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников

Политика 12 сентября 2020 10:58 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников

БАКУ /Trend/ - Армения, осуществляющая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, в последнее время проводит политику переселения армян, особенно из Ливана. Вчера в социальных сетях распространилась информация о размещении ливанской семьи в городе Шуша, имеющем большое историческое и духовное значение для азербайджанского народа.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

"В то время как все страны мира, включая Азербайджан, борются с последствиями трагедии в Ливане и оказывают Ливану гуманитарную помощь, Армения злоупотребляет этой бедой и человеческими страданиями в своих грязных целях. Таким образом, Армения демонстрирует всяческое отсутствие у нее моральных ценностей. Хотел бы особо подчеркнуть, что население, размещенное на оккупированных территориях, по сути, является жертвой безответственной авантюрной политики Армении. Все должны знать, что политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана не имеет юридической силы и Азербайджан полностью отвергает ее последствия", - отметил помощник Президента.

Он подчеркнул, что Армения также использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников: "Проводя политику незаконного заселения, Армения пытается изменить демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана. Политика незаконных поселений является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупирующее государство не должно перемещать свое гражданское население на оккупированные ею территории".

Гаджиев напомнил, что в 1946 году, на судебном процессе над главными военными преступниками, Нюрнбергский международный военный трибунал признал двух подсудимых виновными в изменении этнического состава оккупированных территорий: "Согласно международному праву, политика создания поселений на оккупированных территориях, проводимая государством-оккупантом, должна классифицироваться как военное преступление. С этой точки зрения незаконное заселение Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военным преступлением".

По его словам, как ни парадоксально, эти действия являются уголовным преступлением по законам самой Армении: "Так, статья 390 Уголовного кодекса Армении рассматривает выселение населения оккупированных территорий и их заселение государством-оккупантом как серьезное нарушение международного гуманитарного права и предусматривает наказание сроком от 8 до 12 лет".

Завотделом Администрации Президента Азербайджана добавил, что акт агрессии, совершенный Арменией в направлении Товуза, попытка диверсии и саботажа на линии соприкосновения в июле этого года, свидетельствует о подготовке Армении к очередной провокации и военной авантюре: "Кроме того, в последние дни Армения в очередной раз открыто заявила о своем намерении оккупировать и другие территории Азербайджана устами непризнанного режима, созданного на наших оккупированных территориях, пригрозила ракетным обстрелом города Гянджа. Провокационные заявления и действия премьер-министра и министра обороны Армении, а также другие аналогичные шаги лишний раз доказывают, что цель абсолютно бесцеремонного руководства Армении - полностью сорвать переговорный процесс и добиться аннексии оккупированных азербайджанских территорий. Вся ответственность за провокации на передовой и обострение ситуации ложится на политическое и военное руководство Армении. Чтобы добиться прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, необходимо вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован только и исключительно в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана, признанных международным сообществом".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Посол Франции в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию
Посол Франции в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию
В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом
В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом
Иранские фильмы получили награды на Венецианском кинофестивале
Иранские фильмы получили награды на Венецианском кинофестивале
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь Финансы 11:06
Турал Гянджалиев: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11:05
Армения на протяжении истории осуществила серию этнических чисток против азербайджанского населения - депутат Политика 11:05
Хикмет Гаджиев: Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников Политика 10:58
Туркменбашинский НПЗ заключит контракт с китайской компанией на закупку оборудования Энергетика 10:47
Сахиль Бабаев: Трудовой кодекс будет содержать такие понятия как «телеработа», «работа на дистанции» Общество 10:33
Италия увеличивает экспорт в Азербайджан Бизнес 10:17
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно (ОБЗОР) Финансы 10:09
Посол Франции в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию Туркменистан 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл Интересное 10:00
Манат укрепился по отношению к рублю и турецкой лире (ОБЗОР) Финансы 09:54
В Азербайджане проводится мониторинг работы аудиторов Финансы 09:51
Медицинский автопарк Павлодарской области обновится на 100% Казахстан 09:43
В Азербайджане завершен перевод студентов Общество 09:41
Беженцы в Иране получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением коронавируса Общество 09:37
Консультационные центры для абитуриентов в Азербайджане будут работать и в выходные Общество 09:32
В Тбилиси произошел взрыв, пострадал один человек Грузия 09:29
На производственных и складских объектах Азербайджана проводится фумигация Экономика 09:26
"Узбекнефтегаз" закупит блок подогреватель газа регенерации Тендеры 09:11
В Грузии продлен запрет на регулярное авиасообщение Транспорт 08:50
Минюст США просят проверить факты удаления командой Мюллера данных с телефонов США 08:36
Азербайджан достиг значимых результатов в агросфере в рамках сотрудничества с США Бизнес 08:22
В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом Европа 08:17
Таджикистан и Афганистан укрепляют сотрудничество в сфере безопасности Таджикистан 07:58
Один из садов Тбилиси планируют назвать именем композитора Гии Канчели Грузия 07:57
Иранские фильмы получили награды на Венецианском кинофестивале Культура 07:55
Абэ впервые после объявления о желании уйти в отставку посетил больницу Другие страны 07:46
Генассамблея ООН призвала отказаться от односторонних санкций против развивающихся стран В мире 07:31
Аравийская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена Арабские страны 07:20
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 07:16
Мадуро сообщил о задержании "американского шпиона" на одном из НПЗ Венесуэлы Другие страны 07:14
Демократы обязали и.о. главы МВБ США явиться на слушания в Конгресс США 06:59
Парламент Перу проголосовал за начало процесса импичмента президента Другие страны 06:51
Британский премьер призвал парламент защитить страну от угрозы ее расчленения Евросоюзом Европа 06:47
Помпео заявил, что США обеспокоены положением задержанных на юге Китая гонконгцев США 06:29
50 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота в ДР Конго Другие страны 06:12
Два человека ранены во время стрельбы в магазине в Канаде Другие страны 05:54
Президент Чили решил продлить режим катастрофы из-за коронавируса еще на 90 дней Другие страны 05:40
ООН назвала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации В мире 05:19
Американский журнал рассказал о "новом" ядерным оружии Трампа США 04:57
Партия Эво Моралеса выбрала ему замену для участия в выборах в парламент Боливии Другие страны 04:35
Участница расследования слежки за штабом Трампа уволилась из Минюста США США 04:13
Игуаин подпишет контракт с футбольным клубом "Интер Майами" Спорт 03:52
ФБР назвало дезинформацией данные о причастности экстремистов к пожарам в Орегоне США 03:31
В Иордании считают, что Израиль должен сделать шаг к миру после соглашения с ОАЭ Арабские страны 03:08
Правительство США избавилось от особняков в Китае Другие страны 02:46
Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира Европа 02:24
Глава UFC признал особое отношение к Новому Хабибу Спорт 02:05
США перебросили четыре бомбардировщика на Гуам США 01:43
Во Франции второй день зафиксировали более 9 тыс. случаев COVID-19 Европа 01:21
В США назвали возможные сроки восстановления страны от пандемии COVID-19 США 00:58
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968 Россия 00:39
В порту Бейрута произошло новое возгорание Арабские страны 00:17
Трамп считает, что Палестина нормализует связи с Израилем США 11 сентября 23:56
Возобновившие работу школы и вузы Грузии перейдут на дистанционное обучение Грузия 11 сентября 23:35
Оскорбления мусульманских святынь преследуются в международных судах: иранский чиновник Общество 11 сентября 23:29
В Таджикистане выявлено 38 новых случаев инфицирования от COVID-19 Таджикистан 11 сентября 23:17
Узбекистан сократил импорт турецкого автопрома в период пандемии Турция 11 сентября 23:15
Французам сократили самоизоляцию по COVID-19 до семи дней Европа 11 сентября 23:02
ЕП требует от Лондона изменить до конца сентября законопроект о внутренних рынках Экономика 11 сентября 22:38
Растет экспорт азербайджанской продукции в Казахстан Бизнес 11 сентября 22:16
Сербия поддержала увеличение присутствия США на Балканах Европа 11 сентября 21:59
Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились о дипотношениях Арабские страны 11 сентября 21:41
Вопрос о переносе даты выборов в Грузии не рассматривается – Гахария Грузия 11 сентября 21:26
В МИД Ирана отреагировали на заявлениe Microsoft Политика 11 сентября 21:18
Увлекательное путешествие по Музею современного искусства в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ) Культура 11 сентября 21:06
На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 4 балла Кыргызстан 11 сентября 21:04
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с Руфизом Гонаговым Политика 11 сентября 20:51
Джейхун Байрамов встретился с послом Египта в Азербайджане (ФОТО) Политика 11 сентября 20:47
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО) Политика 11 сентября 20:22
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк Нагорно-карабахский конфликт 11 сентября 20:10
В результате взрыва в пригороде Тегерана погиб один человек (ФОТО) Иран 11 сентября 19:40
Грузинская горнодобывающая компания экспортирует свою продукцию в Австралию и Китай Бизнес 11 сентября 19:19
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Политика 11 сентября 19:14
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат Политика 11 сентября 19:03
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) Интервью 11 сентября 18:46
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат Политика 11 сентября 18:35
На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года США 11 сентября 18:27
Минобороны Азербайджана анонсировало видеопроект о подразделениях на передовой Политика 11 сентября 18:07
Факт заражения может стать основанием для закрытия школы — минобразования Азербайджана Общество 11 сентября 18:06
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном (ФОТО) Политика 11 сентября 17:51
Минздраву Грузии поручено срочно мобилизовать три тысячи коек Грузия 11 сентября 17:44
«Азеригаз» обнародовал количество абонентов среди населения Экономика 11 сентября 17:40
"Узбекнефтегаз" закупит комплект термопара газогенератора Тендеры 11 сентября 17:38
Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+ Арабские страны 11 сентября 17:35
Министр экономики Азербайджана провёл вебинар (ФОТО) Экономика 11 сентября 17:31
Минэкологии Азербайджана о борьбе с незаконными методами охоты Общество 11 сентября 17:23
AzerGold заинтересован в сотрудничестве с НАНА в сфере разработки новых горных проектов Бизнес 11 сентября 17:22
Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана Общество 11 сентября 17:16
НПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 11 сентября 17:15
МИД Ирана прокомментировало жалобу Канады на украинский самолет Политика 11 сентября 17:13
В школах Азербайджана запретят курсы дополнительной подготовки учеников Общество 11 сентября 17:13
Все школы Азербайджана будут обеспечены термометрами и дезинфекторами Общество 11 сентября 17:10
Годовая инфляция в США в августе ускорилась до 1,3% США 11 сентября 17:08
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана Общество 11 сентября 17:08
Разрабатываются инструкции по проведению онлайн уроков - минобразования Азербайджана Общество 11 сентября 17:07
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 11 сентября 17:04
Школьные уроки физкультуры можно будет проводить на дому — Минобразования Азербайджана Общество 11 сентября 17:01
У пассажиров метро будет измеряться температура - Бахтияр Мамедов Общество 11 сентября 16:59
Все новости